Cor 19 gennaio 2023 Orticoltura in crisi: incontro a Cagliari Crisi del settore dell’orticoltura in Sardegna. L’appuntamento è per venerdì mattina alle ore 10, in Fiera a Cagliari. Incontro promosso da Coldiretti Sardegna per fare il punto sulla delicata situazione regionale



CAGLIARI - La crisi del settore dell’orticoltura sarà al centro dell’incontro promosso da Coldiretti Sardegna venerdì nella Fiera a Cagliari. Un incontro nuovo nel suo genere che metterà a confronto tutta la filiera, dal mondo agricolo a quello della distribuzione (hanno risposto all’invito diverse sigle), davanti anche ai rappresentanti delle Istituzioni sulle sfide per la programmazione produttiva tenendo anche conto dei cambiamenti climatici. «È un momento difficile per tutta l’agricoltura ma per l’orticoltura in particolare – evidenzia il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – attanagliata da costi di produzione alle stelle, cambiamenti climatici e organizzazione della filiera. Si tratta di uno dei settori strategici per la nostra agricoltura ed economia, in cui eccelliamo per la produzione del carciofo, ortaggio che ci distingue a livello nazionale e non solo sia in quantità che qualità, ma che merita maggior attenzione e sostegno e la costruzione di una filiera virtuosa e rispettosa di tutti i suoi attori».