Cor 19 gennaio 2023 Fois chiede aiuto a Mattarella

«Garantire la mobilità da Alghero» Il commissario straordinario della Provincia di Sassari, l´algherese Pietrino Fois, si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica per chiedere un suo autorevole intervento al fine di garantire la il diritto alla mobilità ai sardi dall´aeroporto di Alghero. La sua lettera



ALGHERO - «Ascoltando il Suo discorso di fine anno ho particolarmente apprezzato l'attenzione che ha voluto riservare al rispetto della Costituzione e all'uguaglianza di tutti i cittadini italiani. A questo proposito chiedo il Suo aiuto, in nome e per conto di tutti i Sindaci della Provincia di Sassari, per la garanzia dei diritti sanciti dall'art. 3 della Costituzione». Pietrino Fois, in nome e per conto di tutti i sindaci della Provincia di Sassari, si rivolge così al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



«I nostri cittadini si chiedono perché alle altre regioni si garantiscono grandi opere, infrastrutture e trasporti che consentono di esercitare il diritto alla mobilità, quel diritto che invece ai sardi è negato e che amplifica gli effetti della profonda crisi economica a causa della condizione di isolamento. I nostri collegamenti con la penisola sono gli aerei e le navi e la continuità territoriale deve essere garantita in modo efficace nel corso di tutto l'anno, non solo nel periodo prettamente turistico» scrive il commissario straordinario della provincia di Sassari.



«Dalle risultanze di riunioni con i Sindaci del territorio, supportati anche dal Presidente e dall'Assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, è emersa con molta chiarezza l'unanime preoccupazione per l'assenza di una soluzione che argini in tempi più celeri possibili la crisi del sistema trasporti, in particolare dell'Aeroporto di Alghero» evidenzia Pietrino Fois.



Nella foto: Sergio Mattarella in occasione delle vacanze estive ad Alghero