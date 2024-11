S.A. 20 gennaio 2023 A Fertilia via sportello banca ma arriva Atm Dal 28 marzo l´attuale sportello del Banco di Sardegna di Fertilia sarà sostituito da un ATM evoluto di ultima generazione, che permetterà di effettuare tutti i servizi. L´impegno del Banco di Sardegna per nuovi progetti su Fertilia



ALGHERO - Massima attenzione per cittadini e imprese, più servizi per tutti, turisti compresi. Dal 28 marzo l'attuale sportello del Banco di Sardegna di Fertilia sarà sostituito da un ATM evoluto di ultima generazione, che permetterà di effettuare tutti i servizi - prelevamento contante, pagamenti utenze e bollette, ricariche telefoniche e prepagate, bonifici e versamenti di contante e assegni - tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Servizi che potranno essere effettuati usufruendo, eventualmente, di guida vocale per facilitare e permettere agli ipovedenti qualsiasi operazione e saranno resi agevoli nel primo periodo con un'assistenza dedicata agli utenti, così da permettere a tutti un facile ed immediato utilizzo.



E' quanto emerso dall'incontro di giovedì sera tra il sindaco di Alghero che ha incontrato a Porta Terra il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, confermando l'impegno e la vicinanza al territorio ed alle aziende. Con Mario Conoci l'assessora alle Finanze del comune di Alghero, Giovanna Caria. I lavori per ammodernare lo sportello ed installare le nuove attrezzature partiranno nei prossimi giorni, senza alcun disservizio per l'utenza. L'incontro è stata anche l'occasione per discutere di diversi temi, alcuni dei quali riguardanti proprio la Città di Fondazione: tra questi, la possibilità di rafforzare il Centro di Ascolto attualmente ubicato a Fertilia e gestito dalla Rete delle Donne, affiancando ai servizi già erogati una consulenza finanziaria dedicata al supporto ed al reinserimento delle persone in difficoltà ed alla possibilità di agevolare loro l'accesso al microcredito.



Su questo l'impegno del direttore del Banco di Sardegna e della Giunta ad incontrare l'associazione e discutere insieme i prossimi passi. «Scongiurata la chiusura del Banco di Sardegna a Fertilia - sottolinea il sindaco di Alghero, Mario Conoci - voglio ringraziare per l'attenzione dimostrata dai massimi vertici della banca, rapidissimi nel garantire la permanenza di un servizio essenziale per la comunità, sensibili nel supportare ed affiancare l'Amministrazione su temi sociali particolarmente delicati e importanti. Nelle prossime settimane sarà infatti approfondito il tema della collaborazione col Centro di Ascolto».