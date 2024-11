S.A. 20 gennaio 2023 Ute Alghero presenta il libro di Giovanni Seu L´UTE di Alghero in collaborazione con la Libreria Cyrano presenterà il libro di Giovanni Seu. Appuntamento sabato 21 gennaio. Interverranno con l´autore l´avvocato Elias Vacca e il professor Gabriel Cardi



ALGHERO - Domani, sabato 21 gennaio alle ore 18.00, presso la Sede del Seminario di Via Sassari, 179, l'UTE di Alghero in collaborazione con la Libreria Cyrano presenterà il libro di Giovanni Seu: "Antonello Liori. Una vita spregiudicata". "Una vicenda umana e criminale, una biografia ai confini della realtà, una vita vissuta, che come un incendio lascia drammatiche e dolorose tracce". Interverranno con l'autore l'avvocato Elias Vacca e il professor Gabriel Cardi.



