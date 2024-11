S.A. 23 gennaio 2023 SoloWomenRun, boom di iscrizioni 31 gennaio sarà l’ultimo giorno per approfittare della prima tariffa in vigore, sia per la Open, la camminata di 5 km, sia per la Challenge, la corsa competitiva con classifica finale, di 10 km



CAGLIARI - Il ritorno annunciato della Cagliari SoloWomenRun nel 2023 ha scatenato subito l’entusiasmo di tantissime donne, con un boom di iscrizioni giunte da tutta la Sardegna. E intanto il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno per approfittare della prima tariffa in vigore, sia per la Open, la camminata di 5 km, sia per la Challenge, la corsa competitiva con classifica finale, di 10 km.



Il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno per approfittare della prima tariffa SoloWomenRun. Per la Open, le iscrizioni sono ancora attive a 13 euro, che diventeranno 15 euro dal 1 febbraio. Per la Challenge, le iscrizioni sono ancora attive a 16 euro, che diventeranno 18 euro dal 1 febbraio.



Le iscrizioni si effettuato per ora solo sul sito, dove sono pubblicate anche tante informazioni utili sull’evento. Più avanti verranno attivate anche a Cagliari, in un punto in via di definizione. Novità in tempo reale vengono anche comunicate sui canali social ufficiali della manifestazione, Facebook e Instagram.