Cor 23 gennaio 2023 Progetto Città 4.0, da Alghero spazio all´impresa Comune di Alghero e Provincia di Sassari al fianco dell´associazione Maestrale per la nuova edizione della scuola di formazione per la creazione d´impresa: Il filo conduttore resta lo sviluppo sostenibile. Le parole di Mario Conoci, Pietrino Fois e Mario Bruno



ALGHERO - Si rivolge a tutti la scuola di formazione organizzata dall’Associazione Maestrale di Alghero, ma come sempre il focus ricade sui giovani. Così giovedì 2 febbraio (dalle 10.30) al Cinema Miramare di Alghero saranno soprattutto i giovani a raccontare la loro esperienza e proporla ad altri ragazzi. Quelli che hanno frequentato le 14 lezioni frontali dello scorso anno, i laboratori, le visite nelle principali aziende del territorio, la visita-studio a Bruxelles e hanno proposto idee d’impresa innovative e sostenibili. Avranno di fronte soprattutto gli studenti delle scuole superiori cittadine, con i loro tutor-insegnanti, i dirigenti scolastici Mario Peretto, Angelo Parodi e Vincenzo Graziano Scanu e i partners istituzionali e imprenditoriali dell’iniziativa. Grande spazio sarà dato anche agli studenti universitari e a cittadini attivi di tutte le età.



Questa mattina a Porta Terra, alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell'amministratore straordinario della Provincia Pietrino Fois, Mario Bruno ha presentato l'edizione 2023 della scuola di formazione Progetto Città 4.0. Il filo conduttore resta lo sviluppo sostenibile, declinato nel territorio secondo gli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030, ma la creazione d’impresa sarà solo una delle proposte formative per far nascere nuove start-up. La scuola 2023 si cala nella città e vuole formare cittadini attivi, interessati anche al sociale, al volontariato, alla cultura e all’ambiente. Numerosi e titolati i partners ufficiali della scuola: Fondazione di Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Focus Europe, Banco di Sardegna, Nobento, Oleificio San Giuliano, Azienda Agrituristica Sa Mandra, ANCE, Associazione Teen Hub. Collaborano anche Camera di Commercio di Sassari, Parco di Porto Conte, Sella&Mosca , Cantina Santa Maria La Palma, Antonio Marras, Caritas Alghero-Bosa e Laboratorio delle Strategie, Libreria Cyrano.



Le adesioni. Per aderire occorre compilare e firmare un modulo che è possibile inviare online dal sito maestrale.org, oppure scaricarlo e inviarlo via mail all’indirizzo maestrale.laforzadelleidee@gmail.com, o compilarlo in cartaceo e consegnarlo alla Libreria Cyrano di via Vittorio Emanuele. E’ possibile iscriversi fino al 9 febbraio 2023, data della prima lezione-laboratorio con Erika Pirina, Francesca Deiala, Beatrice Podda e Caterina Flumene. Per iscriversi occorre versare una quota simbolica di partecipazione. Previsto, come lo scorso anno, un momento importante: la visita al Parlamento Europeo, al museo casa della storia europea, al Parlamentarium, alla Plenaria, al Consiglio Europeo a Bruxelles. Uno degli scopi della scuola, accanto alla riduzione del distacco tra mondo del sapere e comparti produttivi, è anche l’avvicinamento alle istituzioni, dal Comune all’Europa. La visita a Bruxelles sarà preceduta da laboratori sulle diverse funzioni delle istituzioni e da una lezione della costituzionalista Carla Bassu.