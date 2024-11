Cor 24 gennaio 2023 Galsi, la storica firma del 2007 ad Alghero Alghero, dove tutto ebbe inizio. Si rinnova l´accordo con l´Algeria per il gasdotto che attraverserà la Sardegna. Era il 2007. Di seguito l´articolo pubblicato su Alguer.it, nella foto Massimo D´Alema e l´allora sindaco di Alghero Marco Tedde



[L'articolo del 14 novembre 2007]

Firmato nell'ambito del bilaterale fra Italia e Algeria, l'accordo intergovernativo sul metanodotto Galsi che porterà il gas algerino in Italia, passando dalla Sardegna. Alla firma erano presenti il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, il presidente del Consiglio italiano Romano Prodi ed i ministri degli Esteri (Mourad Medelci e Massimo D'Alema) e dell'Energia (Chakib Khelil) e dello Sviluppo Economico (Pier Luigi Bersani) di entrambi i Paesi, più rappresentanti delle aziende coinvolte. Al progetto Galsi partecipano Sonatrach, con il 18% del consorzio e che esprime il presidente del consorzio con Roberto Potì, presente oggi alla firma, Enel, con il 13,5% e per la quale era presente Gianfilippo Mancini, Wintersthall (società della Basf), la Regione Sardegna, per la quale era presente il Governatore Renato Soru, e la società Hera. Per la costruzione della tratta italiana del gasdotto pareciperà anche Snam Rete Gas. «Con l'accordo di oggi alla politica energetica diamo un respiro di lungo periodo», ha commentato al termine della cerimonia Romano Prodi. Il presidente del Consiglio ha aggiunto che «questo incontro è stato lungimirante non solo per l'energia: allarghiamo la nostra collaborazione con l'Algeria anche ad altri settori». Il gasdotto si svilupperà per circa 900 chilometri, di cui circa 600 offshore, raggiungendo profondità massime di circa 2800 metri fra Algeria e Sardegna. La capacità di trasporto iniziale sarà pari a 8 miliardi di metri cubi all'anno e l'entrata in operatività è prevista per il 2012. Per quel che riguarda la sezione italiana del progetto, Galsi sarà responsabile dello sviluppo dell'ingegneria, dell'ottenimento dei permessi e delle principali autorizzazioni necessarie e Snam Rete Gas si occuperà della realizzazione e della successiva gestione dell'attività di trasporto.