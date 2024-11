video Cor 24 gennaio 2023 «Bando e biglietto unico per volare in continuità» Lo dice il Presidente del Consorzio del Porto di Alghero, Giancarlo Piras, che conferma la sua presenza in occasione della manifestazione indetta dalla provincia di Sassari che si terrà giovedì 26 gennaio



ALGHERO - «Bando unico per tutti gli Aeroporti della Sardegna (in modo da obbligare e compagnie a interessarsi a tutti gli scali e non solo a quelli che reputano più convenienti), biglietto unico per tutti (con agevolazioni riguardo i posti e i costi per i residenti) e soprattutto lo Stato che, tramite la proprietà di una compagnia propria (Ita), dovrebbe garantire la Continuità Territoriale aerea tutti i giorni, senza alcuna discontinuità e problemi che, ciclicamente, si ripetono». Lo dice il Presidente del Consorzio del Porto di Alghero, Giancarlo Piras, che conferma la sua presenza in occasione della manifestazione indetta dalla provincia di Sassari che si terrà giovedì 26 gennaio presso il Cinema Miramare proprio per sostenere l'Aeroporto di Alghero e la Continuità Territoriale del Nord ovest della Sardegna. Guarda e condividi il video su Alguer.tv