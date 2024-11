Cor 27 gennaio 2023 Desirè Manca all´attacco: sceneggiata ad Alghero Affondo della consigliera regionale del M5s che in aula si scaglia contro il governo regionale: «La manifestazione che avete organizzato ad Alghero - ha concluso - è una sceneggiata. Avete organizzato una manifestazione contro voi stessi»



ALGHERO - «Ci vuole coraggio da parte vostra a convocare questa seduta del Consiglio regionale per parlare della continuità territoriale e delle sorti dell'aeroporto di Alghero. Ci vuole coraggio a chiedere unità di intenti. La domanda che vi faccio è una: cosa avete fatto in quattro anni per garantire la mobilità dei sardi? Cosa avete fatto per garantire al Nord Ovest dell'isola parità di collegamenti rispetto a Cagliari e Olbia? Nulla. In quattro anni avete fatto solo promesse e nessuna azione concreta per risolvere i problemi della continuità territoriale e di Alghero. E adesso, con quale coraggio ci chiedete di venirvi incontro?».



Questo il durissimo affondo della consigliera regionale del M5s Desirè Manca che in aula è intervenuta durante la seduta dedicata alla crisi dell'aeroporto di Alghero. Screzi e polemiche non sono mancati anche tra altri consiglieri di maggioranza e opposizione.



«Nonostante le richieste - denuncia ancora Desirè Manca - la Commissione Trasporti non si è mai riunita e il Presidente della Regione non si è mai visto. E adesso ci chiedete unione? Dopo tutte le dichiarazioni rassicuranti rilasciate ai giornali oggi si scopre che l'aeroporto di Alghero chiude, che tantissime famiglie resteranno senza stipendio, in un territorio ridotto alla fame. E poi ci portate quì. La manifestazione che avete organizzato ad Alghero - ha concluso - è una sceneggiata. Avete organizzato una manifestazione contro voi stessi. Perché la colpa di questa situazione non è di tutti, ma vostra, dovuta alla vostra incapacità».