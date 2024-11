S.A. 27 gennaio 2023 Bartolo: «sostengo a Bruxelles il caso Alghero» Pietro Bartolo, eurodeputato di Demos eletto nel collegio Sicilia-Sardegna nella lista PD: C’è tutto il nostro impegno a Bruxelles, e mio personale, per sostenere la vertenza Sardegna avanzata da tanti sindaci sardi



ALGHERO - «La continuità territoriale è un diritto costituzionale a tutela dell’uguaglianza dei cittadini e in nessun modo un territorio può essere penalizzato rispetto ad un altro all’interno dei Paesi dell’Unione Europea», lo afferma Pietro Bartolo, eurodeputato di Demos eletto nel collegio Sicilia-Sardegna nella lista PD. «C’è tutto il nostro impegno a Bruxelles, e mio personale, per sostenere la vertenza Sardegna avanzata da tanti sindaci sardi e con forza dal consigliere algherese di Demos Mario Bruno, insieme a tutte le forze politiche sarde. Una questione che può essere risolta solo dalla buona politica, non attraverso tecnicismi burocratici, ma attraverso interventi che assicurino il diritto alla mobilità, irrinunciabile per tutti ma in modo particolare per chi vive su un’isola», dice l’europarlamentare originario di Lampedusa. «Dal canto mio – prosegue Bartolo - mi faccio parte attiva nell’interessare e coinvolgere i colleghi della Commissione Trasporti del Parlamento europeo e la stessa Commissione Europea affinché si risolva immediatamente il caso Alghero, sia nella fase contingente in cui si devono risolvere tutti i dubbi della DG Trasporti, sia soprattutto nella fase di predisposizione del nuovo modello di continuità territoriale che dovrà essere di riferimento per tutte le isole europee, così come sostiene la risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2022 a sollecito della Commissione dell’Unione».