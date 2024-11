Sara Alivesi 27 gennaio 2023 Tre nuove rotte Volotea da Cagliari Due i nuovi voli internazionali: Barcellona (dal 7 aprile) e Atene (dal 27 maggio). Inoltre, sempre dal 27 maggio, prenderà il via il nuovo collegamento alla volta di Brindisi. Nei prossimi mesi verranno ripristinate le rotte verso Ancona e Torino e il vettore ha confermato anche la nuova rotta Cagliari-Firenze



CAGLIARI - Volotea ha annunciato oggi con una conferenza stampa importanti novità che andranno ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Cagliari: a partire dal 7 aprile prenderà il via il volo internazionale alla volta di Barcellona, mentre dal 27 maggio verranno attivati 2 nuovi collegamenti in esclusiva per Atene e Brindisi.



La rotta per Barcellona (con 3 frequenze a settimana nei periodi di più intenso traffico) prevede un’offerta complessiva di oltre 30.200 posti, pari a 168 voli. Le altre 2 tratte avranno entrambe frequenza bisettimanale, con un’offerta di oltre 14.000 posti e circa 80 voli ciascuna. Infine, sempre dal 27 maggio, verrà ripristinato il collegamento dallo scalo cagliaritano alla volta di Ancona, mentre dal 7 aprile sarà riattivata la tratta Cagliari-Torino.



Queste novità si affiancheranno ai classici collegamenti Volotea in partenza dal Mameli, per un totale di 16 destinazioni collegate, 7 all’estero e 9 in Italia. Volotea si attesta così come seconda compagnia per numero di collegamenti disponibili a Cagliari e presso lo scalo scende in pista con un totale di 325 mila posti in vendita.