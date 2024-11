Cor 31 gennaio 2023 Palmadula: riapre la palestra della scuola La struttura era stata chiusa per la realizzazione di nuovi bagni. Ad agosto sono iniziati i lavori di adeguamento funzionale e impiantistico. È stata demolita l’area bidelleria, ed è stata creata una zona bagni



PALMADULA - La palestra della scuola secondaria di primo grado di Palmadula è stata riconsegnata al dirigente e grazie ai lavori compiuti dal Servizio Edilizia scolastica del Comune ora potrà essere usata anche dalle associazioni. La struttura era stata chiusa per la realizzazione di nuovi bagni. Ad agosto sono iniziati i lavori di adeguamento funzionale e impiantistico. È stata demolita l’area bidelleria, ed è stata creata una zona bagni con docce, spogliatoio e corridoio di passaggio dalla scuola alla palestra. Interventi che hanno portato a creare uno stabile indipendente dall’edificio scolastico. Il cantiere si è chiuso a fine 2022 e la consegna delle chiavi al dirigente Antonello Pilu è avvenuta il 25 gennaio, terminate le operazioni di collaudo dei nuovi impianti. Ora alunne e alunni potranno di nuovo svolgere le attività sportive in piena sicurezza e, poiché ora è un locale indipendente, la palestra potrà essere utilizzata anche dalla stessa comunità e dalle associazioni di Palmadula.