Cor 2 febbraio 2023 Si presenta l´associazione Tore Burruni In programma sabato ad Alghero la presentazione ufficiale dell´associazione costituita in memoria del noto pugile algherese. Numerose le iniziative che faranno rivivere i magici anni del pugilato in città



ALGHERO - E' in programma sabato (Sala Mosaico Museo Archeologico, Lo Quarter), la presentazione ufficiale dell'associazione costituita in memoria del noto pugile algherese, Tore Burruni. Nell'occasione interverranno, tra gli altri, il sindaco Mario Conoci, dell'assessore alla Cultura Alessandro Cocco ed allo Sport Maria Grazia Salaris, oltre ai rappresentanti dell'associazione sportivo-culturale algherese. In programma diverse iniziative che faranno rivivere i magici anni del pugilato in città.