Cor 2 febbraio 2023 Mercati, disponibili 28 stalli a Sassari Il Consiglio comunale nei giorni scorsi ha approvato il nuovo elenco dei mercati cittadini e ne ha disposto la modifica di alcuni. La scadenza delle domande è prevista per il 27 febbraio



SASSARI - È pubblicato il bando per l'assegnazione di nuove 28 autorizzazioni in 8 mercati: piazzale Segni, via Tempio, piazza Caduti del Lavoro, via Mastino, mercato in via Ugo La Malfa, piazza Tola, piazza Marconi (fiori), via Monsignor Parodi. Il Consiglio comunale nei giorni scorsi ha approvato il nuovo elenco dei mercati cittadini e ne ha disposto la modifica di alcuni. In particolare le novità riguardano i mercati di piazzale Segni, via Tempio, piazza Caduti del Lavoro, via Mastino. Inoltre è stato istituito un piccolo mercato in via Ugo La Malfa. A ciò si aggiunge che, a seguito della cessazione dell’attività da parte di diversi operatori, si sono resi disponibili alcuni stalli nei vari mercati. Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune. La scadenza è prevista per il 27 febbraio.