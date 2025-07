S.A. 8:07 Vetrine 4.0: nuovo progetto della Camera di Commercio La tecnologia utilizzata per la rilevazione è quella di Vodafone Analytics che – basandosi sull’analisi di oltre 20 milioni di SIM, 260 mila celle telefoniche dislocate sul territorio e 30 miliardi di posizioni giornaliere referenziate a livello nazionale – permetterà di offrire una visione senza precedenti dell´utenza su venti aree selezionate nei Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino, Valledoria e Castelsardo



SASSARI - ll nord Sardegna si proietta con decisione nel futuro dell'economia locale grazie al progetto "Vetrine 4.0", un'iniziativa all'avanguardia che si inserisce nell'ambito del più ampio Accordo quadro tra la Regione Sardegna e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Questo ambizioso progetto mira a favorire una transizione digitale profonda e concreta per il tessuto produttivo locale, ponendo l'innovazione al centro della crescita territoriale. La Camera di Commercio di Sassari gioca un ruolo cruciale in questa trasformazione, agendo da catalizzatore per il digitale. Attraverso la realizzazione dell'Innovation Lab, lo sviluppo dell'Accademia Digitale e, in particolare, con lo specifico intervento rivolto ai settori chiave del commercio e dell'artigianato – proprio il cuore di "Vetrine 4.0" – l'ente camerale si impegna a fornire strumenti e competenze per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.



Il percorso di "Vetrine 4.0" è iniziato con una fase analitica rigorosa tra il 2022 e il 2023. In quel periodo, sono state individuate le caratteristiche distintive del "negozio digitale" rispetto al tradizionale, le tecnologie più efficaci per implementarle e le competenze essenziali per massimizzare le potenzialità offerte dalla digitalizzazione e dal nuovo concept di punto vendita. Nel corso del 2024, la ricerca si è concretizzata nell'identificazione di tecnologie all'avanguardia, capaci di aumentare significativamente la competitività dei punti vendita tradizionali. Si è puntato su soluzioni innovative legate al marketing e alla customer experience, ma anche alla cruciale raccolta di dati - nel rispetto della normativa privacy - sui potenziali clienti. Per rendere queste tecnologie accessibili e sperimentabili da commercianti e artigiani, la sede camerale è stata dotata di un vero e proprio laboratorio e di una vetrina digitale all'avanguardia. Qui, gli operatori possono toccare con mano strumenti come il video mapping, le stampe di grande formato, la teca e l'elica olografica, monitor e proiettori ad alta definizione, e sensori capaci di rilevare le presenze sia all'interno che all'esterno dei punti vendita.



Parallelamente, a seguito di un proficuo confronto con imprese e associazioni di categoria, sono stati avviati e conclusi, nella primavera del 2025, due percorsi sperimentali di affiancamento dedicati sia ai commercianti che ai "mentor digitali". Un'azione concreta per trasferire competenze e accompagnare le imprese in questo delicato passaggio. A completamento di questa offerta integrata, è stato avviato un progetto di durata biennale di fondamentale importanza, in collaborazione con Fastweb+Vodafone. Questo progetto si concentrerà sulla raccolta in tempo reale dei dati provenienti dalla rete mobile Vodafone – non personali e anonimizzati nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy – e sulla loro successiva analisi, garantendo informazioni temporali e spaziali molto precise. La tecnologia utilizzata per la rilevazione è quella di Vodafone Analytics che – basandosi sull’analisi di oltre 20 milioni di SIM, 260 mila celle telefoniche dislocate sul territorio e 30 miliardi di posizioni giornaliere referenziate a livello nazionale – permetterà di offrire una visione senza precedenti dell'utenza su venti aree selezionate nei Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino, Valledoria e Castelsardo presenti all'incontro con sindaci e assessori competenti. Sarà dunque possibile conoscere, in forma aggregata e anonima, i profili di pubblico presenti in una specifica area così da valutare azioni strategiche e mirate sul territorio. Le elaborazioni sono condotte con il supporto della società partner Motion Analytica, pmi innovativa che si occupa di analizzare il movimento di persone e cose per offrire soluzioni basate sui dati e intelligenza artificiale.



"Il progetto Vetrine 4.0 è l'emblema del nostro impegno per un'economia territoriale del Nord Sardegna che sia proattiva nell' individuazione di scenari futuri attraverso lo studio delle presenze, dei flussi di persone, dei profili e dei comportamenti, il nostro scopo è duplice: permettere agli investimenti privati di essere pianificati in modo più mirato ed efficace, e consentire lo sviluppo di servizi pubblici sempre più pertinenti ed efficienti. L'innovazione digitale non è un costo, ma un investimento strategico per la crescita, l'occupazione e la competitività delle nostre imprese nel mercato globale." è stato il commento del presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti che nel corso della conferenza stampa ha analizzato gli scenari e il tema insieme al componente della giunta camerale, Paolo Murenu. A definire gli aspetti operativi la responsabile del servizio camerale di promozione economia e statistica Monica Cugia e il project manager Giulio Maccioco. Per Vodafone ha approfondito i punti di forza Dario di Sorte che ha spiegato, suscitando estremo interesse, le linee strategiche dell'intervento e i punti di forza di un percorso che non potrà che fornire utilissime informazioni alle governance locali. Con questa nuova azione "Vetrine 4.0", il Nord Sardegna si dota di strumenti concreti per interpretare e anticipare le dinamiche del mercato, guidando commercianti e artigiani verso un futuro in cui la tradizione si sposa con le opportunità offerte dal digitale, per un'economia più forte e innovativa.