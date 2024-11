Cor 2 febbraio 2023 «Pagamenti, erogazione più rapida» Lo ha assicurato l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, durante una riunione tra la direzione generale dell’assessorato, le agenzie LAORE, ARGEA e AGRIS, le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e Sardegna IT, convocata oggi, nella sede dell’assessorato dell’Agricoltura



CAGLIARI - «La Regione si impegna per un’erogazione più rapida dei fondi. Una politica focalizzata sul cittadino non può ignorare la richiesta di aiuto di tutti lavoratori del comparto, che aspettano, da troppo tempo risposte concrete. Si tratta, infatti, di fondi indispensabili per l'andamento delle attività produttive». Lo ha assicurato l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, durante una riunione tra la direzione generale dell’assessorato, le agenzie LAORE, ARGEA e AGRIS, le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e Sardegna IT, convocata oggi, nella sede dell’assessorato dell’Agricoltura, per fare il punto della situazione sui ritardi dei pagamenti. Le agenzie hanno esposto e condiviso con l’assessore le loro posizioni presentando eventuali soluzioni, incentrate sulla collaborazione pro-attiva tra le varie agenzie e finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni. Tra le proposte di soluzione al vaglio dell’incontro, uno sportello di ascolto per snellire le pratiche e un sistema informatico in grado di velocizzare i processi dei pagamenti. Alla riunione odierna seguiranno, a breve, altri tavoli per intraprendere le attività concordate.