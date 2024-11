G.P. 4 febbraio 2023 Storia sarda commovente a “C’è posta per te”



Un pochino di Sardegna a “C’è posta per te”: stasera su canale 5. Lo ha divulgato nei canali social Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa Un pochino di Sardegna a “C’è posta per te”: stasera su canale 5. Lo ha divulgato nei canali social Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat