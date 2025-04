S.A. 13:00 La stand up comedy di Turbopaolo ad Alghero Una serata di stand up comedy, che va inserirsi nell’ambito del cartellone dell’Alguer Summer Festival e che si terrà il 6 agosto nel suggestivo spazio de Lo Quarter di Alghero, nel centro storico della Città



ALGHERO - Turbopaolo farà tappa ad Alghero. Uno dei più divertenti comici degli ultimi tempi, porterà il suo solo show, il 6 agosto nella Riviera del Corallo. Un evento organizzato da Roble Factory con Shining Production e la collaborazione del Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Una serata di stand up comedy, che va inserirsi nell’ambito del cartellone dell’Alguer Summer Festival e che si terrà nel suggestivo spazio de Lo Quarter di Alghero, nel centro storico della Città.



Al secolo Paolo Sarmenghi, Turbopaolo è tra i più esilaranti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente e a cui solo Turbopaolo riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch. Turbopaolo ha un feed imprevedibile su cui procrastinare per ore e adesso anche uno spettacolo di stand up comedy. Direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok fino ai palchi, Turbopaolo approda nel mondo fisico con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media. Turbopaolo 750 e Turbopaolo 1000 proseguono il percorso iniziato con Turbopaolo 500, il suo primo spettacolo di stand up comedy. Partito il 6 aprile 2024 da Ovada, ha proseguito in diverse altre città italiane, con ben tre date a Milano.