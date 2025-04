S.A. 16:39 Alt, in scena Chiara Murru Lo spettacolo ispirato alla figura biblica de “l’amica dell’amabile” è l’ultimo appuntamento della rassegna ideata da SpazioT e ospitata al T. Appuntamento sabato 19 aprile



ALGHERO - Sabato 19 aprile alle ore 21 lo SpazioT presenta la sua produzione “Rut l’amica dell’amabile” con l’attrice Chiara Murru. Il monologo scritto da Christopher Nix è ispirato alla vicenda biblica di Rut, figura chiave dell’Antico Testamento, che dimostra - grazie anche alla regia di Nicola Bremer - la sua profonda attualità. La migrazione, l’autodeterminazione di una donna vedova e in terra straniera, la lotta per il riconoscimento dei propri diritti e la solidarietà femminile sono il centro dello spettacolo interpretato da Chiara Murru. Intenso ed emozionante lo spettacolo chiude la stagione invernale dello SpazioT “ALt - fermate culturali alternative”.



Nella foto: Chiara Murru