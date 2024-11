S.A. 6 febbraio 2023 Ritorna la neve in Sardegna: nuova allerta La Protezione Civile ha pubblicato un bollettino a partire dalla mezzanotte del 6 febbraio e sino a mezzogiorno del giorno successivo



CAGLIARI - Nuovo avviso di condizioni meteo avverse in Sardegna. La Protezione Civile ha pubblicato un bollettino a partire dalla mezzanotte del 6 febbraio e sino a mezzogiorno del giorno successivo. L'Isola sarà interessata da precipitazioni con carattere nevoso, con quota neve intorno ai 600 metri, sul settore orientale e meridionale. Lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati.