Progetti speciali: 750 mila euro a scuole sarde

S.A. 6 febbraio 2023



CAGLIARI - La Regione ha finanziato il piano di investimenti pari a 750 mila euro per Interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna. L’intervento, voluto dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, si inserisce negli interventi finanziati con la Manovra Finanziaria 2023-2025. La spesa complessiva sarà di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per consentire alle Autonomie scolastiche, con sede nel territorio della Regione, lo svolgimento di visite didattiche presso siti archeologici, museali, culturali di particolare rilevanza sul territorio regionale e la realizzazione di progetti speciali, rivolti in particolare al contrasto della dispersione scolastica.



«La norma - sottolinea l’assessore Biancareddu - ha una duplice finalità. Da un lato quello di permettere il finanziamento della partecipazione delle Autonomie scolastiche a progetti speciali che consentano soprattutto di contrastare la dispersione scolastica (quali manifestazioni, fiere, gare e concorsi nazionali). L’altra finalità è quella di consentire agli studenti, la fruizione guidata di tutti i possibili spazi culturali di cui la Sardegna è ricchissima. Si tratta di uscite didattiche istruttive, ripartite a seguito della fine dello stato di emergenza sanitaria».



I progetti speciali consentono, tra l'altro, di favorire il confronto proficuo con le Autonomie presenti nel territorio nazionale e regionale, al fine di individuare delle buone pratiche e attivare rapporti di collaborazione in rete che garantiscano la crescita individuale degli studenti e dell’intero sistema scolastico in generale. Le visite didattiche guidate, invece, consentono agli studenti di conoscere il patrimonio artistico e culturale della propria Regione, favorendone la valorizzazione. Negli ultimi anni sono stati finanziati circa 44 progetti speciali, con un costo medio per progetto di oltre 4 mila euro e circa 29 visite guidate nel territorio regionale, con un costo medio per visita di circa euro 3 mila e 500 euro. Lo stanziamento previsto, che terrebbe conto della necessità di garantire l’adozione delle necessarie misure di sicurezza sanitaria emerse in modo particolare negli ultimi anni, consentirebbe di finanziare circa 60 progetti o visite guidate all'anno, aventi un costo medio di euro 4 mila euro