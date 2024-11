Cor 7 febbraio 2023 Troppo anziana per il vaccino: 300euro Per poter ricevere il vaccino contro il Fuoco di Sant´Antonio bisogna obbligatoriamente avere 71 anni. «Bisognerebbe iniziare a sensibilizzare la Regione, magari all´utilizzo di un minimo di logica» la lamentela garbata da ferma di una signora algherese decisamente allibita da una simile gestione



ALGHERO - «Dietro le continue esortazioni a vaccinarsi contro il cosiddetto "Fuoco di Sant'Antonio",

avendo un'età in cui e' più probabile contrarre questo virus, 76 anni, sono andata alla Asl a prendere un appuntamento per avere il vaccino (che inizialmente sarebbe dovuto essere gratuito per le persone di età superiore ai 65 anni). Purtroppo la dottoressa con cui ho parlato, peraltro gentilissima e disponibile, mi ha spiegato che possono avere il vaccino gratuito le persone che hanno 71 anni e quelle con gravi patologie o che abbiano già avuto un episodio. per tutti altrimenti il costo è di ben 300euro per le due dosi necessaria, non proprio una passeggiata». «Forse bisognerebbe sensibilizzare la Regione a rivedere un le regole magari utilizzare un pochino più di logica» il commento garbato ma fermo della signora algherese.