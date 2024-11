Cor 8 febbraio 2023 «Puc, inizia adesso il lavoro vero» L'ex sindaco Mario Bruno rivendica il lungo lavoro di co-pianificazione realizzato negli anni del suo mandato e dice «non ci sono quindi più scuse per l´approvazione del Puc, che deve costruire il futuro di Alghero. Un futuro però che sia credibile e condiviso dai suoi abitanti e dai soggetti economici e sociali, per far sì che tale futuro si avveri». Ecco perchè, col voto contrario in aula, ha ritenuto di progetto preliminare insufficiente nelle scelte: «Ci saremmo aspettati molto di più da questo preliminare. Ma faremo avere il nostro apporto». Il documento integrale



