Red 10 febbraio 2023 Catturato latitante algherese in pizzeria, arrestato il fratello Arrestato poco distante da una pizzeria ieri a Olmedo dagli agenti della polizia di Stato il pluripregiudicato 26enne Patrizio Giovanni Iacono. Insieme a lui è finito in manette anche il fratello Dimitri, di 31 anni



ALGHERO - E' stato arrestato ieri a Olmedo dagli agenti della polizia di Stato il pluripregiudicato Patrizio Giovanni Iacono. Insieme a lui è finito in manette anche il fratello Dimitri, di 31 anni. Entrambi sono stati trovati in una pizzeria intorno alle 23 e il primo ha opposto resistenza prima di finire in manette.



«Patrizio Iacono - ha evidenziato il capo della squadra mobile Dario Mongiovì questo pomeriggio in conferenza stampa accanto al questore Claudio Sanfilippo - era colpito da un provvedimento della procura della corte d’Appello di Firenze perché doveva scontare la pena di nove anni e 4 mesi». Entrambi erano armati e con contanti al seguito, circa 6500 euro.



I due sono stati tratti in arresto per il reato di porto e detenzione in concorso di arma con segni distintivi cancellati. Per entrambi si è, inoltre, proceduto per il reato di ricettazione. Il solo ricercato è stato segnalato alla competente A.G. anche per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Ovviamente, nei confronti del ricercato si è provveduto anche all’esecuzione del provvedimento restrittivo a suo nome.