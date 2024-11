Cor 11 febbraio 2023 Alessandro De Roma a Sassari con Éntula Martedì 14 febbraio a Sassari Alessandro De Roma presenta il suo nuovo romanzo “Grande terra sommersa” (Fandango). L’evento fa parte del festival Éntula ed è organizzato da Lìberos in collaborazione con la Biblioteca Universitaria e la libreria Koinè Ubik



SASSARI - Martedì 14 febbraio a Sassari Alessandro De Roma presenta il suo nuovo romanzo “Grande terra sommersa” (Fandango), in compagnia di Francesca Arcadu. L’appuntamento è alla Biblioteca Universitaria alle 18.30. L’evento fa parte del festival Éntula ed è organizzato da Lìberos in collaborazione con la Biblioteca Universitaria e la libreria Koinè Ubik.



Grande terra sommersa (Fandango, 2023). L’undicenne Pietro Stefano Mele è un ragazzino qualsiasi, che ancora non sa come un piede messo in fallo possa cambiare tutta una vita. Quando la madre scivola (anche per sua responsabilità, crede lui) e sbatte la testa su uno scoglio, inizia una lunga battaglia con il proprio senso di colpa. Il padre, Seb, un fanatico religioso dall’esasperato egocentrismo, riversa su Pietro la responsabilità dell’accaduto e lo abbandona nel piccolo borgo sardo di San Leonardo de Siete Fuentes, da nonna Sircana – sua madre –, che fino a quel momento è stata, per il nipote, solo una sconosciuta. Se le grandi terre sommerse sono quelle in cui proiettiamo la nostra fantasia, le persone che amiamo ne sono gli abitanti fino al momento in cui, adulti, non ne accettiamo le debolezze. Il romanzo di una grande voce letteraria, la storia della formazione alla vita del ragazzo selvaggio che è in ognuno di noi.



Alessandro De Roma è nato in Sardegna nel 1970. Ha pubblicato “Vita e morte di Ludovico Lauter”, “La fine dei giorni”, “Il primo passo nel bosco” (Il Maestrale, 2007, 2008 e 2010), “Quando tutto tace” (Bompiani, 2011) e “La mia maledizione” (Einaudi 2014). Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in Francia per Gallimard. È fra gli autori dell'antologia benefica “Sei per la Sardegna” (Einaudi 2014, con Francesco Abate, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga). Sempre presso Einaudi, ha pubblicato “Nessuno resta solo” (2021).