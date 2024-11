Cor 11 febbraio 2023 Porci e parco, Borgate infuriate Puntualizzazione dei presidenti dei Comitati di Borgata algheresi: «Toni duri, esasperati, ormai necessari a fronte della situazione non più sostenibile che si vive quotidianamente. Ma restiamo aperti al dialogo »



porci per definire il sovrannumero di cinghiali nell'area del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, non fa riferimento ai "porci" come a coloro che amministrano tale area protetta ma esclusivamente alla fauna selvatica in eccesso che sta mettendo a dura prova le tasche e la pazienza degli imprenditori agricoli del territorio. Toni duri, esasperati, ormai necessari a fronte della situazione non più sostenibile che si vive quotidianamente. Restiamo aperti al dialogo, certi che si tratti dell'unica soluzione possibile per risolvere le numerose questioni aperte». Questa la precisazione a firma di Amabile Simbula, Presidente Comitato di Borgata di Santa Maria la Palma, Antonio Zidda Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella, dopo il polverone scoppiato per le pesanti accuse di immobilismo sulla situazione cinghiali rivolte alla dirigenza del Parco Regionale di Porto Conte [ LEGGI ].