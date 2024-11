Cor 16 febbraio 2023 «In Medicina non ce la fanno più» 61 pazienti ricoverati per un reparto dimensionato per 42 persone e soli 5 medici effettivi. I consiglieri comunale dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico denunciano quanto accade nel reparto di Medicina generale dell’ospedale Civile



ALGHERO - 61 pazienti ricoverati a tutt’oggi nel reparto di medicina dell’ospedale civile di Alghero. Un reparto dimensionato per 42 persone ricoverate. 5 sono in barella nel reparto donne, 7 in barella nel reparto uomini. Ieri i pazienti ospitati nelle barelle erano molti di più, se non avessero ricoverato 7 persone nei letti del reparto di chirurgia, quello che momentaneamente non opera per mancanza di medici in servizio. «È il caos della nostra sanità. Si intuisce che se il reparto è dimensionato per 42 posti letto, anche gli infermieri sono dimensionati per quelle persone e devono fare i salti mortali per garantire l’assistenza qualificata per un numero così esorbitante».



I consiglieri comunale dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico denunciano ancora una volta la difficile situazione della sanità territoriale e accendono i riflettori su quanto accade nel reparto di Medicina generale dell’ospedale Civile di Alghero: «I medici sono perfino insufficienti per il tetto dei 42 puntualizzano - figuriamoci per oltre 60 ricoveri».



5 medici effettivi in reparto, 2 negli ambulatori anch’essi sovraffollati, solo 2 medici in turno più il primario e 1 di essi fa le 12 ore. «Non si può chiedere di più a medici, infermieri e operatori che fanno oltre il loro dovere. Si può chiedere di più all’assessore della sanità e ai dirigenti Asl. Si deve chiedere personale adeguato, almeno 10 medici, si deve chiedere più filtro al pronto soccorso, magari garantito da una medicina territoriale e domiciliare messa in grado di funzionare. Servirebbe una lungodegenza che è presente solo negli atti aziendali e nella programmazione regionale. Ma ad Alghero è drammaticamente assente. Tutto viene scaricato sul reparto di medicina che davvero ora non ce la fa più» chiudono i consiglieri comunali algheresi che si domandano dove siano i consiglieri regionali del territorio e il sindaco garante della salute.