S.A. 17 febbraio 2023 Rally Italia Sardegna migliore gara 2022 La gara tricolore del WRC premiata dal rapporto tecnico Fia come migliore dal punto di vista tecnico a pari merito con il Secto Rally Finland



ALGHERO - Mentre si riducono i giorni di attesa per l’edizione numero 20 in programma dall’1 al 4 giugno prossimi, il Rally Italia Sardegna ha ricevuto un’importante attestazione con la ricezione del Rapporto Tecnico FIA relativo all’edizione 2022. Il documento, che analizza ogni aspetto dell’organizzazione e gestione dell’evento dal punto di vista tecnico-logistico, ha infatti premiato il round italiano del FIA World Rally Championship con il maggiore punteggio tra i round 2022 a pari merito con il Secto Rally Finland.



Si tratta di un riconoscimento molto importante alla luce del grande sforzo che ACI dedica ogni anno per l’eccellenza in questo cruciale ambito nell’ottica del mantenimento di uno standard elevato all’altezza della massima titolazione internazionale. Il report, stilato in base ai dati raccolti durante il weekend di gara da parte dei tecnici FIA, valuta ogni dettaglio relativamente a verifiche, effettuazione e controlli di pneumatici e pesi, parchi chiusi, technical zones ed altri aspetti legati a logistica, gestione ed organizzazione.



Per ogni sezione viene attribuito un punteggio che alla fine restituisce il valore complessivo dell’evento, risultato che ha confermato il Rally Italia Sardegna al vertice dell’ideale graduatoria. Il fatto che questo documento sia stato confermato nei giorni scorsi non fa altro che spronare la squadra di lavoro a dedicare nuovamente il massimo impegno e dedizione per la ventesima edizione. «Un riconoscimento davvero molto importante per il Rally Italia Sardegna - ha commentato Antonio Turitto, General Manager Rally Italia Sardegna - che premia prima di tutto il grande lavoro del gruppo dei Commissari Tecnici italiani coordinato da Marco Pacini».