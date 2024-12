S.A. 19 febbraio 2023 Mostra Bovino: iscrizioni ad Arborea In programma il 22 e 23 Aprile 2023. All’ultima edizione, vinta dalla vacca “FEFA” della Mattiello F.lli Società Agricola SS di Arborea, hanno partecipato 19 allevamenti



ARBOREA - Sono aperte le domande di adesione alla 39a Mostra Regionale del Bovino da Latte – Razza Frisona Italiana iscritta al Libro genealogico in programma ad Arborea il 22 e 23 Aprile 2023 organizzata da ANAFIBJ, AARS, Comune di Arborea e con il contributo della Regione Sardegna. All’ultima edizione, vinta dalla vacca “FEFA” della Mattiello F.lli Società Agricola SS di Arborea, hanno partecipato 19 allevamenti che hanno messo in mostra il meglio della genetica presente in Sardegna. Il regolamento della manifestazione ed i moduli di adesioni sono disponibili in tutte le sedi dell’AARS e dovranno essere trasmessi direttamente per mail a info@allevatorisardegna.it tassativamente entro e non oltre il prossimo 15 marzo.