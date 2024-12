S.A. 22 febbraio 2023 Concerti di Primavera a Sassari: via il 2 marzo Tre mesi di programmazione per 12 concerti per che avranno come protagonisti illustri nomi del concertismo internazionale e giovani talenti. Si parte il 2 marzo all´insegna del sassofono, con un outsider, l´italiano Antonino Mollica



SASSARI - Tre mesi di programmazione per 12 concerti per che avranno come protagonisti illustri nomi del concertismo internazionale e giovani talenti. Al via il 2 marzo, nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de "I concerti di primavera". La più longeva rassegna cameristica cittadina è organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa e col patrocinio e il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della la Fondazione di Sardegna. Negli ultimi due decenni “I concerti di Primavera” hanno portato in città nomi di spicco del concertismo internazionale tra cui il violinista Salvatore Accardo, i pianisti Grigory Sokolov e Pietro De Maria, l'oboista Christoph Hartmann, giusto per citarne alcuni.



Il successo della rassegna è stato confermato anche lo scorso anno ed ora l'edizione 2023 promette un’altra carrellata di nomi celebri.

Si parte il 2 marzo alle 20,30 all'insegna del sassofono, con un outsider, l'italiano Antonino Mollica trapiantato in Francia, dove da anni riscuote grande successo. Mollica si esibirà il 2 marzo insieme al collega Enea Tonetti e il 4 marzo (ingresso libero alle 17) con vari gruppi di sassofoni. A seguire il 13 marzo salirà sul palco il famoso pianista Paolo Restani mentre il violinista Lucio Degani spalla dei Solisti Veneti si esibirà il 9 maggio. Il 20 aprile si potranno gustare in duo il violista Dimitri Mattu e la pianista angela Oliviero mentre il violoncellista Vito Paternoster in duo col pianista Pierluigi Camicia, altro illustre interprete, saliranno sul palco della Sala Sassu il 22 maggio.



“Come di consueto non mancherà lo spazio per i talenti emergenti – dice il direttore artistico della rassegna Alberto Cesaraccio - la valorizzazione dei giovani artisti è una costante della nostra rassegna e dei suoi eventi collaterali”. E così il grande del clarinetto Vincenzo Mariozzi il 13 aprile nell’appuntamento dal titolo "I giovani talenti incontrano i grandi maestri" si confronterà con promettenti musicisti che, in alcuni casi hanno già guadagnato ruoli di spicco, come Francesco Mattioli: primo corno solista dell'Orchestra Nazionale della RAI di Torino, o Raffaele Giannotti: Primo fagotto solista dei Münchner Philharmoniker di Monaco di Baviera.



Di sicuro interesse anche i concerti a tema come “ Una sera all’opera” (20 marzo) dove il clarinettista spagnolo Carlos Casanova e il Quartetto d’archi Ellipsis presentano rifacimenti delle più belle arie di Verdi, Puccini, Mozart, Rossini e Mascagni. Come ormai tradizione si svolgerà anche in questa edizione nella chiesa di San Giacomo alle 20 il concerto del lunedì Santo ( 3 aprile) “Crux Ave Benedicta” con il Coro delle voci bianche dell’Academia Montis Regalis di Mondovi. La rassegna presenterà inoltre il 9 maggio il concerto “Jascha Heifetz, un americano in Italia” che invita a gustare le trascrizioni del famoso violinista tedesco. Il 16 maggio verrà presentato “Il violino a Casa Viardot”, dedicato ad alcune rarità di Duvernoy, Léonard e Fauré. A chiudere la rassegna il 29 maggio sarà il concerto “Melange Orientale, Musica e Pace” che avrà come protagonista Il virtuoso del flauto dolce Stefano Bagliano con un programma di musiche arabe, israeliane, armene, egiziane, sefardite eseguite in trio di flauto a becco, fisarmonica e violoncello.