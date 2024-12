Cor 23 febbraio 2023 L´accusa: l´Udc diserta, scelta giusta Ad Alghero va deserta la IV commissione e le opposizioni puntano il dito sulla tenuta della maggioranza: l’Udc ha scientemente deciso di far mancare il numero legale, scelta più che comprensibile dopo il pasticcio combinato in consiglio comunale



ALGHERO - «Le dimissioni ci sembrano l’unica strada dignitosamente percorribile. Non lo diciamo noi, sia chiaro, lo dicono i fatti. Anche oggi, infatti, è saltata una commissione perché la maggioranza non è assolutamente in grado di garantire il numero legale. La IV commissione convocata per discutere di “Coordinamento pedagogico territoriale per Pubblica Istruzione e Servizi Sociali” è andata deserta, perché l’Udc ha scientemente deciso di far mancare il numero legale. Scelta più che comprensibile dopo il pasticcio combinato in consiglio comunale, quando Conoci e i suoi sodali hanno cercato di far saltare l’odg sull’aeroporto presentato proprio dall’Udc e dai Riformatori. In quell’occasione ancora una volta è emersa plasticamente l’incapacità del sindaco di guidare e tenere unita la sua ex maggioranza. Oggi, con una battuta visto il tema della commissione, si potrebbe dire che l’Udc con un’assenza pedagogica ha provato a educare il sindaco, impartendogli una lezione. Noi, invece, siamo purtroppo tristemente convinti che oramai non ci siano più speranze di crescita, ma che l’unica strada rimasta sia quelle delle dimissioni del primo cittadino e di quei consiglieri che ancora si ostinano a sostenerlo». Lo dichiarano con una nota i consiglieri dei gruppi di opposizione Sinistra in Comune, Per Alghero, Futuro Comune e Partito Democratico.



Foto d'archivio