S.A. 24 febbraio 2023 A Sassari buono per sterilizzare i cani Pubblicato il bando per richiedere i contributi per la sterilizzazione dei cani di proprietà. L´aiuto economico prevede un contributo di 180 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per i cani di sesso maschile



SASSARI - Incentivare le sterilizzazioni dei cani per combattere il randagismo. È la scelta fatta dall'Amministrazione comunale di Sassari che ripropone la campagna per incentivare le sterilizzazioni attraverso l’erogazione di un contributo per sterilizzare i cani di proprietà, con la possibilità di scegliere il veterinario di fiducia. L'aiuto economico prevede un contributo di 180 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per i cani di sesso maschile. Sul sito del Comune di Sassari sono pubblicati bando integrale e modulistica. Avranno diritto di precedenza le istanze delle aziende agricole sia per i cani femmina che per i maschi. La sterilizzazione dei cani è uno dei pilastri fondamentali per la lotta al randagismo. Le domande pervenute saranno prese in considerazione sulla base dell’ordine di arrivo e del reddito Isee 2023 che non deve essere superiore a 20mila euro e il contributo varierà da180 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per i cani di sesso maschile. I richiedenti dovranno essere residenti a Sassari, avere un cane microchippato e iscritto nella BDR (Banca Dati anagrafe canina Regionale).



I privati in caso di presenza di due cani potranno avere il contributo in prima battuta per i cani femmina e nel caso in cui residuino dei fondi anche per il secondo cane femmina o maschio. Le persone interessate, dovranno trasmettere via pec o e-mail al Settore Ambiente e Verde pubblico (agli indirizzi protocollo@pec.comune.sassari.it o canilecomunale@comune.sassari.it) il modulo, scaricabile dal sito www.comune.sassari.it, compilato e sottoscritto, insieme alla copia del modello Isee, del documento di riconoscimento del proprietario e tesserino sanitario e anagrafico del cane e della nomina del veterinario che eseguirà l'intervento, controfirmata dal professionista. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario del cane, dietro presentazione di fattura del veterinario e certificazione di quest'ultimo dell'avvenuto intervento.



Il Comune ha avviato una serie di azioni per la lotta al randagismo e a favore dell’adozione dei cani dai canili. Solo pochi giorni fa è stato presentato il progetto “Scegli in canile il tuo amico a 4 zampe”: nella homepage del sito www.comune.sassari.it è stata creata una apposita sezione dove si trovano le schede dei cani presenti nelle quattro strutture. Per ogni animale c’è una breve descrizione con le caratteristiche principali caratteriali e fisiche, l’indole, l’età, il genere ed eventuali problemi di salute. Grazie a un menù a tendina è possibile scegliere di vederli in base al genere o alla taglia: piccola, media, grande. Il nuovo sito dedicato alle adozioni si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dall’Amministrazione comunale che punta a presentare anche all’esterno le realtà dei canili sassaresi e soprattutto i loro inquilini. L’ambizioso obiettivo sarebbe quello di arrivare a chiuderli perché tutti i cani hanno trovato casa. In questo programma si inseriscono la mostra fotografica itinerante che ha fatto la sua prima tappa sotto Natale al Centro del Riuso e che raffigurava scene di vita quotidiana degli ospiti del canile; uno spazio informativo che sarà periodicamente allestito alla galleria commerciale Porte di Sassari negli spazi offerti gratuitamente dal centro commerciale; alcune “Giornate dell'adozione” con sfilata dei cani già adottati e Open day dei canili con la presentazione dei cani ospitati. Partirà anche il progetto "Settimana dell’anziano - dell’adolescente – del cucciolo (rappresentazione delle fasi della vita del cane)”. Inoltre sono previste attività di promozione per l’adozione nella Penisola e all’estero.