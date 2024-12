S.A. 24 febbraio 2023 Monumenti aperti, adotta un sito Porto Torres L´evento si terrà il 20 e il 21 maggio e, come nelle precedenti edizioni, l´amministrazione comunale chiede la disponibilità di organizzazioni, scuole e semplici appassionati per "adottare" i siti che saranno protagonisti della tappa turritana dell´evento



PORTO TORRES - Torna Monumenti aperti e il Comune di Porto Torres chiama a raccolta associazioni, studenti e volontari per contribuire al successo di una manifestazione che ogni anno consente a Porto Torres di presentare i suoi gioielli artistici, storici e architettonici. L'evento si terrà il 20 e il 21 maggio e, come nelle precedenti edizioni, l'amministrazione comunale chiede la disponibilità di organizzazioni, scuole e semplici appassionati per "adottare" i siti che saranno protagonisti della tappa turritana dell'evento.



Chi fosse interessato potrà scrivere all'indirizzo mail cultura@comune.porto-torres.ss.it oppure chiamare al numero 338/4909579. Monumenti aperti è un appuntamento organizzato a livello regionale dall’Associazione Imago Mundi OdV e propone un percorso a tappe tra i principali siti di interesse culturale presenti in tutta l'isola.



«Ogni anno studenti, docenti e volontari danno un contributo fondamentale nella promozione delle nostre bellezze - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco -; nel 2022 sono stati ben 350 i concittadini che hanno regalato questo servizio a tutta la comunità. Siamo certi che anche per l'edizione 2023 registreremo lo stesso entusiasmo e ringrazio fin da ora tutte le persone che si metteranno a disposizione».