Cor 24 febbraio 2023 Lite tra mamme all’uscita da scuola Davanti alla scuola elementare di via Grazia Deledda ad Alghero il putiferio. Una delle rivali ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto le forze dell’ordine



ALGHERO - Scene di ordinaria follia all’uscita da scuola ad Alghero, nel quartiere di Sant’Agostino. Per cause in corso di accertamento, due mamme che attendevano i propri figli in prossimità della scuola elementare di via Grazia Deledda, dalle parole sono passate ai fatti: parole grosse, spinte fino agli schiaffi. È finita così nel peggiore dei modi la contesa tra le due mamme, davanti a numerose persone esterrefatte ed allibite. Per una delle due rivali c’è stato bisogno del ricorso alle cure mediche, mentre sul posto sino dovute intervenire le forze dell’ordine.