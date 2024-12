S.A. 26 febbraio 2023 Salta il volo Roma-Alghero

Scontro tra Cgil e Aeroitalia Un tergicristallo rotto ha lasciato a terra una ventina di passeggeri, poi riprotetti sul volo successivo. Il disagio ha riportato a galla le polemiche sulla compagnia aerea che si è aggiudicata la tratta in continuità territoriale. Scontro tra il sindacalista Boeddu e il Ceo Intrieri



ALGHERO - Un tergicristallo rotto sull'aereo di Aeoitalia ha lasciato a terra una ventina di passeggeri che da Roma Fiumicino sarebbero dovuti atterrare alle 10.15 di questa mattina ad Alghero. I passeggeri sono poi stati riprotetti nel volo in partenza alle 14.40 dalla Capitale verso il Riviera del Corallo. Il disagio ha riportato a galla le polemiche sulla compagnia aerea che si è aggiudicata la tratta in continuità territoriale e considerata inadeguata sia dal mondo sindacale, sia da quello imprenditoriale e turistico.



«Pare che la cancellazione sia dovuta ad un guasto tecnico dell'aeromobile basato a Roma. Ma se questa compagnia non ha un numero di aerei sufficienti e per lo più con una flotta non proprio 'giovane' sarebbe opportuno che passi la mano - attacca il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu -. La Regione si deve attivare con il governo nazionale in maniera tale che qualora quanto accaduto oggi dovesse ripetersi ponga le basi e intraprendere fin da ora tutte le opportune iniziative per avere l'autorizzazione ed assegnare il servizio in via d'urgenza alla compagnia di bandiera Ita».



«Abbiamo sette aeroplani nella flotta e tre, che domani diventeranno quattro, dedicati alla continuità territoriale su Alghero. Lo stabilisce l'Enac e non la Cgil se una compagnia in Italia è affidabile. Nel frattempo che stavamo riparando l'aereo, siccome c'è il secondo volo che fa Alghero-Roma, Roma-Alghero dopo tre ore, li abbiamo riprotetti su quello e abbiamo offerto a tutti i passeggeri un biglietto omaggio senza che fossimo obbligati a farlo» ha replicato il Ceo di Aeroitalia Gaetano Intrieri al segretario generale Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, annunciando di voler procedere per vie legali.