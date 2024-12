S.A. 27 febbraio 2023 Sennori ricorda Angelo Vitiello Il Consiglio comunale ha deliberato di intitolargli la palestra di via Massarenti. Mercoledì 1° marzo Sennori commemorerà l’ex presidente del Gsd Anmic e delegato regionale Fipic, scomparso prematuramente lo scorso anno



SENNORI - Mercoledì 1° marzo Sennori commemorerà Angelo Vitiello, l’ex presidente del Gsd Anmic e delegato regionale Fipic, scomparso prematuramente lo scorso anno. Per ricordare la figura del dirigente sportivo, nato e cresciuto a Sennori, che con l’Anmic ha portato il basket in carrozzina isolano ai vertici dell’Italia e dell’Europa, vincendo sei scudetti italiani di fila (dal 2000 al 2005), tre Coppa Italia (1999, 2000 e 2002), sei Supercoppe italiane (dal 2001 al 2005 e nel 2012), e la Coppa dei Campioni nel 2002 (anno in cui realizzò un poker di vittorie senza precedenti), l’ amministrazione comunale, Panathlon Club Sassari e Cavalieri di Malta – OSJ, hanno organizzato un memorial sportivo e una tavola rotonda.



Al mattino, alle 11:15, nella palestra dell’Istituto comprensivo di via Massarenti, si svolgerà una partita-esibizione con le società Dinamo Lab e Gsd Porto Torres. Proprio la palestra di via Massarenti sarà presto intitolata ad Angelo Vitiello: il Consiglio comunale, su mozione presentata dal consigliere Pietro Sassu, ha già deliberato l’intitolazione della struttura, che sarà effettiva non appena saranno ottenute le necessarie autorizzazioni prefettizie. Le iniziative in ricordo di Angelo Vitiello proseguiranno nel pomeriggio, alle 18, nella biblioteca comunale di via Farina con la tavola rotonda dal titolo “Angelo e la passione Paralimpica” moderata dallo psicologo dello sport, Manolo Cattari.