Cor 2 marzo 2023 Transizione ecologica: se ne discute ad Alghero Di questi temi si discuterà per l’intera giornata ad Alghero, nella sala convegni dell’Hotel Catalunya in un evento promosso da Sae Sardegna, venerdì 3 marzo 2023



ALGHERO - Quali rotte percorrere per una coerente e sicura transizione ecologica? Gli scenari ambientali e industriali in divenire danno certezze o lasciano aperte opzioni? Di questi temi si discuterà domani per l’intera giornata ad Alghero, nella sala convegni dell’Hotel Catalunya in un evento promosso da Sae Sardegna, la società editrice della Nuova Sardegna, in collaborazione con Delmar Holding.



Interverranno, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente della provincia Pietrino Fois e della consiglio regionale Sardo, Michele Pais, Corrado Clini, già ministro dell’Ambiente e Filippo Giorgi, direttore della sezione di Scienze della Terra dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physiscs di Trieste. Seguiranno poi due focus. Il primo sulla transizione energetica della Sardegna nel Mediterraneo con Fabrizio Iaccarino di Enel, Fabio Bulgarelli di Terna e il presidetne di enea Gilberto Dialuce.



Il secondo, dopo pranzo, sull’economia circolare per la transizione economica, con rappresentanti delle istituzioni, il vicepresidente della giunta Giuseppe Fasolino e l’assessore all’ambiente Marco Porcu; del mondo delle imprese, Maurizio De Pascale di Confindustria; dell’associazionismo, Annalisa Columbu, presidente di Legambiente Sardegna. Prima di questi spazio a imprese e consorzi, con gli interventi di Luca Ferdinando Ruini di Conai, Pier Vittorio Trebucchi, di Nuova Recycle, Giuseppe Becciu, direttoer dello stabilimento Unicem di Siniscola e di Mario Reale, di Real Spa.