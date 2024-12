Cor 3 marzo 2023 Un secolo di sport al femminile a Sassari L’8 marzo alle 19 alla Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, in via Turritana 76B, l’associazione Memoria Storica Torresina celebrerà lo sport in rosa cittadino



SASSARI - Dalle pioniere della racchetta alle campionesse della palla a spicchi, dai fenomeni della pallamano alle globetrotter di calcio e pallavolo. Sport individuali o di squadra, discipline più o meno popolari, ma sempre rigorosamente al femminile. L’8 marzo alle 19 alla Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, in via Turritana 76B, l’associazione Memoria Storica Torresina celebrerà lo sport in rosa cittadino.



Andrea Sini, giornalista della Nuova Sardegna e direttore della Biblioteca, racconterà 100 anni di sport a Sassari attraverso la storia di 10 grandi donne. Un piccolo esperimento narrativo che servirà a riaccendere i riflettori sulle imprese di vere e proprie campionesse nate in città e arrivate a competere ai massimi livelli delle rispettive discipline. Come le sorelle Serradimigni, Rosanna Baiardo, Barbara Tetti e altre. Si tratta del secondo appuntamento in programma nella Biblioteca Popolare dello Sport, che ha aperto il 2023 con la presentazione del libro di Natali Shaheen “Un calcio ai pregiudizi – dalla Palestina alla Sardegna dribblando ogni ostacolo”.



Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 24 marzo alle ore 19: una serata interamente dedicata al calcio inglese, con Andrea Maggiolo che ci porterà nelle piovose strade di Sheffield per raccontarci attraverso il suo libro la storia del derby United vs Wednesday. L'autore dialogherà con Sebastiano Virgilio. L’ingresso è gratuito, come tutte le iniziative organizzate dal Memoria Storica Torresina e Biblioteca Popolare dello Sport.