G.P. 5 marzo 2023 Piatti della cucina sarda in Quaresima



Che cosa mangeremo in Quaresima: viaggio tra i piatti della cucina sarda. Durante i quaranta giorni prima di Pasqua storicamente ci si dovrebbe astenere dal mangiare la carne. Numerose sono le alternative tradizionali, dal pesce fresco fino alla cucina di verdure