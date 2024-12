Cor 3 marzo 2023 Polizia locale: Slot, 27 sanzioni a Sassari 70 attività controllate, 27 sanzioni comminate. La Polizia locale da alcune settimane sta esaminando tutte le sale Video lottery presenti nel territorio per assicurare il rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali in materia



SASSARI - 70 attività controllate, 27 sanzioni comminate. La Polizia locale da alcune settimane sta esaminando tutte le sale Video lottery (meglio note come Vlt) presenti nel territorio per assicurare il rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali in materia. Delle 70 attività controllate, in otto non era stata attivata alcuna forma di vigilanza per impedire l’accesso ai minori. Gli agenti hanno rilevato inoltre che 15 attività tenevano i videoterminali di gioco in funzione negli orari in cui vige il divieto e in quattro non era esposto al pubblico alcun cartello con gli orari di apertura e funzionamento delle attività.



L’impegno della Polizia Locale in questa direzione punta dunque ad arginare il fenomeno della ludopatia, e in particolare a preservare la sicurezza e la salute dei minori e a impedire che questi ultimi possano accedere liberamente e inconsapevolmente a questa forma di gioco. Si tratta di un tema sempre più attuale e drammatico. Il gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (Gap) è una patologia riconosciuta a livello internazionale dall'organizzazione mondiale della Sanità che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali".



Per contrastare i rischi di esposizione delle persone più fragili al gioco, la Regione Sardegna dal 2019 vieta l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal, e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in locali che si trovino entro 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sono inoltre indicate fasce orarie di apertura.



Il volume di denaro giocato nel territorio nazionale nel 2019 è aumentato del 3,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi sul valore di 110 miliardi e 540 milioni di euro. Per quanto riguarda il dato della Sardegna, nel triennio compreso tra il 2017 ed il 2019 l’ammontare complessivo delle puntate su rete fisica effettuate dalla collettività dei giocatori è in media di 1 miliardo e 640 milioni di euro l’anno, con una spesa pro capite nel 2019 di 1.154,00 (escluso il gioco online). Chi non osserva l’orario di esercizio dei giochi incorre nella sanzione di trecento euro; chi non rende pubblico idoneo avviso è sanzionato con 200 euro. In caso di recidiva i responsabili incorrono nella sospensione dell’attività per sette giorni, ovvero della sospensione per lo stesso periodo del funzionamento degli apparecchi.