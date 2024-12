Cor 4 marzo 2023 Alghero: malore in campagna, muore militare Lutto nella grande famiglia della Guardia Costiera sarda, le condoglianze del Comandante generale per l´improvvisa morte ad Alghero del luogotenente Stefano Puddu. Inutili i soccorsi nelle campagne in località Vessus



ALGHERO - Un improvviso e fatale malore di natura cardiaca. Sarebbe questa la causa della prematura scomparsa avvenuta nella serata di venerdì, intorno alle ore 19, nelle campagne di Alghero del luogotenente della Guardia Costiera in servizio presso la Capitaneria di Porto Torres, Stefano Puddu, 52 anni.



Il militare cagliaritano, da tempo residente ad Alghero dove era molto conosciuto e stimato, amante del mare come della campagna, era a spasso tra gli oliveti in località Vessus in compagnia di un collega quando ha accusato il malore e si è improvvisamente accasciato a terra. Inutili i soccorsi ed i tentativi di rianimarlo da parte dell'amico, quando i medici del 118 sono arrivati, purtroppo per l'uomo non c'è stato più niente da fare.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia di Alghero che hanno accertato i fatti. Con l'autorizzazione del magistrato di turno, il corpo è stato trasportato presso l'ospedale di Sassari dove sarebbe stato disposto l'esame autoptico. Alla moglie ed alla famiglia dello sfortunato militare sono giunte le condoglianze del Comandante Generale, Ammiraglio Nicola Carlone, e dell'intera famiglia della Guardia Costiera.