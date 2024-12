Cor 9 marzo 2023 Agricoltura: l´assessora Satta a Oliena «Stiamo cercando di risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche che causano i ritardi sia nei pagamenti che nell’espletamento delle istruttorie». Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, nel corso di un incontro svoltosi nel Comune di Oliena



Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, nel corso di un incontro svoltosi nel Comune di Oliena dove ha ascoltato la voce e le richieste dei Sindaci del territorio e le giuste rivendicazioni di allevatori e agricoltori legate anche alla nuova Pac. La Regione, ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas, è al fianco delle Comunità, e soprattutto degli operatori che operano sempre al meglio per mettere in vetrina le tante eccellenze e la qualità elevata dei prodotti.



«Noi stiamo cercando di risolvere i gravi ritardi, affiancando nuovi sistemi informatici che diano maggiore celerità. Una situazione che chiaramente è ancora composta da tanta, troppa burocrazia. Quello che possiamo fare, conclude la Satta, è di stare sempre e comunque al fianco dei lavoratori, degli allevatori e dei pescatori, ascoltando e trovando soluzioni alle numerose problematiche del mondo dell’agricoltura».