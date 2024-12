Cor 9 marzo 2023 Paglietti: studenti in Municipio a Porto Torres Alternanza Scuola-Lavoro, accordo tra Comune di Porto Torres e l´Istituto Paglietti per attività in Municipio: nella segreteria generale dove tra le altre cose saranno coinvolti nei controlli successivi e nel controllo sulla qualità dei servizi erogati



PORTO TORRES - Gli studenti dell'istituto Paglietti potranno svolgere le ore del Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) in alcuni uffici comunali. È quanto stabilito da una delibera adottata ieri dalla Giunta, e che accoglie la richiesta della scuola di attivare percorsi formativi all'interno del progetto della "vecchia" Alternanza Scuola-Lavoro. L'accordo consentirà agli studenti di poter svolgere questa attività in alcuni uffici del municipio: nella segreteria generale dove tra le altre cose saranno coinvolti nei controlli successivi e nel controllo sulla qualità dei servizi erogati, partecipando inoltre alle sedute del consiglio comunale; nel Ced potranno assistere i cittadini per l'attivazione dello SPID gratuito e nella registrazione su App IO; all'ufficio tributi offriranno supporto in attività di back office; nella biblioteca comunale, nell'ufficio turistico e nell'ufficio istituzioni scolastiche saranno coinvolti nella gestione del rapporto con l’utenza.



«Lo sviluppo delle politiche giovanili rientra fra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale - dichiara l'assessora alla Pubblica istruzione Simona Fois - e con questo progetto consentiamo agli studenti di partecipare attivamente alla vita della comunità. In questi piccoli servizi, potranno mettere a disposizione il loro pensiero critico per contribuire alla costruzione di una società migliore, sviluppare amore verso le istituzioni e diventare protagonisti della progettazione della nostra città».



Esprime soddisfazione anche il dirigente dell'Istituto Paglietti, Daniele Taras: "«Considero la convenzione fra amministrazione comunale scuola un ulteriore passo in avanti per una proficua collaborazione che porterà gli studenti e le studentesse a una migliore comprensione della macchina amministrativa. I ragazzi toccheranno con mano le attività che quotidianamente la struttura comunale mette al servizio dei cittadini».