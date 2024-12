Cor 9 marzo 2023 Factoring strumento di sviluppo: convegno Vista l’importanza dei temi che saranno trattati, un particolare invito a partecipare è rivolto alle aziende di tutta l’Isola e alle organizzazioni del mondo dell’impresa. I lavori saranno coordinati dal giornalista Giacomo Serreli



SASSARI - È in programma martedì prossimo 14 marzo alle 10 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari in via Roma il convegno “Il Factoring strumento di sviluppo per le imprese della Sardegna”, organizzato da Sarda Factoring spa ed Ente camerale. Dopo i saluti di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, e di Leonardo Marras, presidente di Sarda Factoring, interverranno il direttore generale di Sarda Factoring Antonio Bombaci (L’esperienza di Sarda Factoring), il vicedirettore generale Gian Marco Lampis (Gli aspetti operativi del factoring) e, per lo Studio Legale NPA-Milano, Andrea Natale (Gli aspetti giuridici e il quadro normativo di riferimento). Porteranno le loro testimonianze Maria Amelia Lai, presidente regionale di Confartigianato, e le aziende F.lli Pinna e Nobento.



Vista l’importanza dei temi che saranno trattati, un particolare invito a partecipare è rivolto alle aziende di tutta l’Isola e alle organizzazioni del mondo dell’impresa. I lavori saranno coordinati dal giornalista Giacomo Serreli. È stato invitato a intervenire il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Sostenere le aziende dell’Isola garantendo loro la possibilità di ricorrere a un efficace strumento per la gestione e il finanziamento dei crediti: è questo l’obiettivo di Sarda Factoring, che realizza un vero incontro tra finanza e impresa. Per la propria operatività si avvale del supporto del sistema bancario e in particolare di quello dei propri soci bancari, che assicurano un’adeguata provvista per lo sviluppo programmato dell’attività, a condizioni in linea con quelle riservate a controparti di elevato standing e affidabilità.



Dal 2002 Sarda Factoring annovera tra i propri soci la SFIRS (socio istituzionale e di riferimento), oltre a soci bancari (Banco di Sardegna e BPER Banca), soci industriali (primarie realtà imprenditoriali della Sardegna) e ai Confidi regionali. A partire da quell’anno, Sarda Factoring, istituita nel 1986 con il compito di promuovere il prodotto factoring, opera come società di factoring a tutto tondo, sia come iniziativa aperta al mercato sia come struttura dedicata all’attività dei soci e a supporto dei loro fornitori. L’evento è accreditato, per la fruizione dei crediti formativi, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sassari. Cos’è il factoring. Strumento e supporto creditizio flessibile e personalizzabile, consente alle aziende di incaricare un intermediario finanziario specializzato, il factor, per l’amministrazione dei crediti commerciali, ottenendo liquidità immediata e liberando tempo e risorse da dedicare alle attività produttive e commerciali. Il factor, cessionario di crediti commerciali, esistenti o futuri, soddisfa le esigenze di carattere operativo e di gestione del capitale circolante dell’azienda.