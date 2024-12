Cor 11 marzo 2023 Stintino: Riunione tecnica forze dell´ordine e sindaco L´obiettivo principale dell´incontro è stato la presentazione del piano strategico per la prossima stagione estiva, che prevede un´importante azione di prevenzione e controllo quotidiano del litorale compreso tra Le Saline ed Ezzi Mannu



STINTINO - Due giorni fa, nel Comune di Stintino, si è tenuta una riunione tecnica di fondamentale importanza per la tutela ambientale del territorio comunale. Presenti i rappresentanti locali delle forze dell'ordine, tra cui la Stazione dei Carabinieri di Stintino, la Delegazione di Spiaggia, la Forestale, La Compagnia Barracellare e la Polizia Locale, insieme al Sindaco Rita Vallebella e al Vicesindaco Pietro Maddau.



L'obiettivo principale dell'incontro è stato la presentazione del piano strategico per la prossima stagione estiva, che prevede un'importante azione di prevenzione e controllo quotidiano del litorale compreso tra Le Saline ed Ezzi Mannu. Il piano strategico prevede la chiusura degli accessi che attualmente permettono il parcheggio sulle aree pre-dunali e umide sottoposte a tutela integrale. Questo provvedimento è fondamentale per la salvaguardia del territorio e della sua biodiversità.



L'incontro rappresenta il primo di una serie di incontri programmata per creare una sinergia tra le forze di polizia presenti sul territorio comunale, al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione del piano strategico per la tutela ambientale e la pubblica sicurezza. Infatti il parcheggio "selvaggio" oltre a creare danni ambientali crea pericolo per le persone in caso di sgombero di emergenza. L'amministrazione comunale di Stintino è impegnata nella tutela del proprio territorio e nella promozione di un turismo sostenibile, che sia rispettoso dell'ambiente e della sua fragilità. La collaborazione tra le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale rappresenta un passo importante in questa direzione.