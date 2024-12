Cor 13 marzo 2023 Alla biblioteca di Sassari, calci ai pregiudizi Natali Shaheen presenterà, insieme al giornalista Pierluigi Piredda, "Un calcio ai pregiudizi". Un libro in cui l´autrice parla non solo della sua esperienza di vita, ma anche di Palestina, sport e calcio femminile, ostacoli, difficoltà



SASSARI - Giovedì 16 marzo alle 17:30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di piazza Tola, Natali Shaheen presenterà, insieme al giornalista Pierluigi Piredda, "Un calcio ai pregiudizi". Un libro in cui l'autrice parla non solo della sua esperienza di vita, ma anche di Palestina, sport e calcio femminile, ostacoli, difficoltà, gioia e incontri fra calciatrici palestinesi e italiane in un percorso di crescita comune.



Natali Shaheen è una campionessa palestinese di calcio, già capitana della nazionale palestinese e della nazionale delle Università mentre conseguiva la laurea in Scienze motorie. Nata a Gerico 28 anni fa, dal 2018 risiede a Sassari dove studia e continua a coltivare la sua passione per il pallone, tra gli allenamenti e il lavoro di allenatrice.



Giocando con la squadra di calcio a 5 Sassari Torres, in categoria A2, è diventata la prima palestinese a entrare in un club europeo. La presentazione, che fa parte delle attività di promozione della lettura che l'Amministrazione comunale porta avanti con forza, è organizzata in collaborazione con il club Inner Wheel Sassari Castello e l'Associazione Ponti non muri.