Fc Alghero attende il Turalva

ALGHERO - Sabato, con inizio alle ore 15, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, si giocherà l'anticipo della diciottesima giornata del campionato di Terza Categoria, girone F, tra Fc Alghero e Turalva. Per la capolista turno sulla carta agevole, anche se il tecnico Pippo Zani, come sempre, cerca di tenere alta l'attenzione: «il Turalva, nonostante l'ultima posizione in classifica possa far pensare ad una squadra debole, possiede una buona intelaiatura e non dobbiamo permetterci il lusso di sottovalutarla. All'andata, sul loro campo, vincemmo 2-0 nella parte finale. Vittoria meritata, ma sofferta. Dunque ai ragazzi chiederò la massima attenzione, così come tutte le altre gare. Poi – aggiunge Zani – contro di noi tutti cercano di dare il massimo».



Sul fronte infermeria ancora fermo Delias, mentre prosegue la fase di recupero di Nemore che sta lavorando con il fisioterapista. Per il resto, già la scorsa settimana, si sono rivisti in campo giocatori come Finca e Catogno, impiegati nel secondo tempo contro il Tottubella, e Lobrano. «Stiamo lavorando bene – ha precisato l'allenatore giallorosso – e per questo sabato contro il Turalva dovremmo avere quasi tutti i giocatori a disposizione. Chiunque entrerà darà il massimo». Infine ancora un appello ai tifosi: «sono certo che anche questo sabato saranno con noi a darci man forte e il campo di Olmedo sarà pieno di bandiere giallorosse. Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci seguono con affetto sia in casa che fuori».