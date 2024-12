S.A. 17 marzo 2023 Servizi Sociali: chiusura uffici ad Alghero Gli operatori comunali svolgeranno regolare attività di servizio in modalità di “lavoro agile” e potranno essere contattati ai numeri di servizio affissi nella vetrina esterna del front-office



ALGHERO - Gli uffici comunali dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Settore 3° Qualità della Vita e Politiche Sociali del comune di Alghero, siti in Largo S. Francesco, 14 “Lo Quarter” rimarranno chiusi per lavori interni di manutenzione straordinaria urgente dal 20/03/2023 e fino al 24/03/2023. Gli operatori comunali svolgeranno regolare attività di servizio in modalità di “lavoro agile” e potranno essere contattati ai numeri di servizio affissi nella vetrina esterna del front-office. In tali giornate sarà comunque possibile consegnare/ritirare la modulistica presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Via Cagliari.