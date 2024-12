S.A. 17 marzo 2023 Gambero Rosso: Accademia Olearia azienda del 2023 La storica azienda algherese della famiglia Fois si aggiudica l’importante riconoscimento di Azienda dell’anno 2023 del Gambero Rosso



ALGHERO - Accademia Olearia, la storica azienda algherese della famiglia Fois si aggiudica l’importante riconoscimento di Azienda dell’anno 2023 Gambero Rosso. La guida Oli d’Italia Gambero Rosso, giunta alla sua tredicesima edizione, è un punto di riferimento per consumatori e operatori gastronomici, italiani ed esteri, per individuare le migliori realtà nel campo oleario presenti sul mercato nazionale.



Oltre all’azienda, sono state premiate anche tre eccellenze della produzione di Accademia Olearia: il Dop Sardegna Monocultivar Bosana Bio con Tre Foglie, Il Gran Riserva Giuseppe Fois e Riserva del Produttore Dop Sardegna con Due Foglie Rosse. Un importante attestato per una produzione che, da sempre, punta sulla qualità e investe in ottica ecosostenibile sulla valorizzazione del territorio, come con la recente messa a dimora di un nuovo oliveto, sito alle porte di Alghero e piantumato rigorosamente con cultivar autoctone.



«Un grande riconoscimento che vogliamo dedicare a tutti coloro che ci danno fiducia ogni giorno, ma soprattutto alla Sardegna, la nostra terra che, da sempre, ci accoglie e ci ispira con i suoi inconfondibili profumi» ha commentato la famiglia Fois.



Nella foto: i fratelli Alessandro e Antonello Fois