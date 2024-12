G.P. 17 marzo 2023 Dodici grifoni volano in Sardegna



Dalla Spagna, dodici grifoni salvati arriveranno in Sardegna grazie al progetto "LIFE Safe for Vultures" che entra in una nuova fase di lavoro: i biologi garantiranno l´arrivo dei volatili anche al Sud Sardegna